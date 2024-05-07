9 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

Жители сибирского села рассказали, что думают о изнасиловании маленькой девочки

Стало известно, что 15-летнего жителя села Ордынское подозревают в изнасиловании 8-летней девочки, односельчане поделились своим мнением с НГС.

Грустный ребенок
Грустный ребенок
Freepic

Как прошло детство мальчика

Сам 15-летний подросток всю жизнь прожил в поселке Ордынского района. Очевидцы рассказали, что он рос обычным ребенком: катался на мопеде по улицам, бегал с друзьями и постоянно пытался забраться на многолетний соседский тополь.

Однако сейчас жители вспомнили, что с возрастом поведение мальчика менялось. Он давно казался им странным. Сосед сообщил, что мальчик учится плохо и хулиганит. Все соседи якобы относятся к нему плохо.

Местная жительница рассказала, что мальчик был неуправляемым и упертым. Он всегда был сам по себе, ничего ему не скажешь и не докажешь. Бабушка подростка работает медсестрой в детской больнице. А дедушка, по словам соседей, постоянный гость на застольях.

Также соседи рассказали, что после того, как родители мальчика разошлись, он стал не нужен ни матери, ни отцу. Его определили в интернат, но он периодически приезжал то к маме, то к бабушке.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как живет бабушка обвиняемого после произошедшего

Подруга бабушки подозреваемого рассказала, что старалась воспитывать как всех, но плакала, потому что не могла с ним справиться. В настоящее время женщина ни с кем не общается и дверь никому не открывает.

Напомним, что единственным свидетелем преступления оказалась женщина, на доме которой была установлена камера видеонаблюдения. Подросток не удостоверился в том, что место хорошо просматривается.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Над преступником устроили самосуд

Жители села сами нашли подростка. Они не стали дожидаться полиции, устроили над ним самосуд и засняли происходящее на видео.

В настоящее время соседи переживают, как бы борцам за справедливость не прилетело наказание за произошедшее. Они уверены, что жестоко их наказывать не стоит.

Ранее сообщалось, что в Сибири 15-летнего парня подозревают в изнасиловании 8-летней девочки.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Лекция «Не только Джоконда»
Что будет на фестивале «Гаражка»
Отправляемся наблюдать Солнце и Луну
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость