ДТП с опрокидыванием произошло в центре Барнаула

На месте работают сотрудники ДПС.
О пострадавших неизвестно.
Подробности инцидента уточняют.
Ранее на Алтае произошло страшное ДТП.
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Авария с перевертышем случилась на пересечении пр. Ленина и ул. Димитрова, сообщает "В Курсе 22".
На месте работают сотрудники ДПС.
О пострадавших неизвестно.
Подробности инцидента уточняют.
Ранее на Алтае произошло страшное ДТП.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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