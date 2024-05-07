Издевательство над животными просят придать огласке барнаульцы

В одном из торговых центров на ул. Малахова работает экзоферма. По словам очевидцев, животных на ней содержат в очень плохих условиях: кролики лысые и худые, с натоптышами и ранами.
Без движения в протухшей воде лежит питон, от клетки исходит неприятный запах.
Также воды нет у многих животных.
"Такое ощущение, что за животными не ухаживают вообще. Попугай исчез, может быть, уже умер. Надзорные органы, сделайте хоть что-то с этим! Как на это смотреть? Животные погибают, как так можно?!" — волнуются барнаульцы.
Ранее жители алтайского села были возмущены живодерством.
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