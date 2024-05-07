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Автоновости

Новый китайский автобренд появится в России

Китайская автомобильная марка Chery запатентовала в России новый бренд Couggo, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Однако будут ли под ней продавать автомобили в России — неизвестно.

Не исключено, что так будет именоваться новое семейство автомобилей, сообщает motor.ru.

То, что Сhery запатентовала графическое изображение, еще не значит, что она намерена его использовать, указывает Газета.Ru.

Ранее корреспондентка altapress.ru прокатилась на новеньком китайском внедорожнике.

О китайском внедорожнике Polar Stone слышали немногие, ведь он только недавно вышел в продажу. Но у него есть все шансы покорить российский рынок.

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