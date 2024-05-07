Как прошла инаугурация Владимира Путина — 2024. Кадры с церемонии

На инаугурацию Путин приехал на рестайлинговом автомобиле Aurus, который получил ряд обновлений. Все новые детали — российского производства.
Проходя по Андреевскому залу, чтобы принять присягу, Владимир Путин поцеловал композитора Александру Пахмутову и пожал руку хирургу Леониду Рошалю. Известно, что всего гостей на церемонии инаугурации было более 2,5 тыс.
После вступления в должность глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади.
Затем он посетил молебен в Благовещенском соборе, где его благословил патриарх Кирилл.
Ранее Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ.
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