Как прошла инаугурация Владимира Путина — 2024. Кадры с церемонии

7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ на пятый срок. Церемония инаугурации прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает Shot .

На инаугурацию Путин приехал на рестайлинговом автомобиле Aurus, который получил ряд обновлений. Все новые детали — российского производства.

Проходя по Андреевскому залу, чтобы принять присягу, Владимир Путин поцеловал композитора Александру Пахмутову и пожал руку хирургу Леониду Рошалю. Известно, что всего гостей на церемонии инаугурации было более 2,5 тыс.

После вступления в должность глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади.

Затем он посетил молебен в Благовещенском соборе, где его благословил патриарх Кирилл.

Ранее Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ.

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