В январе-апреле продажи автокредитов в России удвоились

Как сообщает пресс-служба ВТБ, жители Сибири в январе-апреле получили в банке автокредитов на 13,8 млрд рублей, что более чем в семь раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По итогам четырех месяцев средства на покупку машин в банке получили более 11 тысяч клиентов. Рекордный объем выдач, как и в целом на рынке, пришелся на март — в этот месяц сибиряки получили в банке автокредиты на 4,3 млрд рублей. Средний чек приобретения автомобиля в кредит составил 1,2 млн рублей.

В тройку регионов-лидеров Сибири по объему выдач в январе-апреле вошел Красноярский край (3,14 млрд рублей), Новосибирская (2,7 млрд), Кемеровская (2,4 млрд) области.

В целом по стране выдачи банка с начала года составили 176,5 млрд рублей, автокредиты оформили более 129 тысяч клиентов. Доля автомобилей с пробегом, приобретенных в кредит составила 70%, сократившись по сравнению с концом 2023 года на 5 пп. Средний «чек» на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам — 1,49 млн рублей — на 130 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний «чек» в структуре выдач банка составил 2,4 млн рублей, по автокредитам - 1,64 млн рублей. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.

Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка. Несмотря на некоторое «охлаждение» спроса в апреле, в целом по итогам четырех месяцев продажи автокредитов, по нашей оценке, вдвое превысили результаты за сопоставимый период прошлого года, — прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По оценке экспертов, с начала года продажи автокредитов в России приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей*.

* Прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.

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