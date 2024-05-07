Новый Aurus Senat доставил Путина на инаугурацию. Что изменилось в президентском лимузине

Новшества в Aurus Senat
В автомобиле установили ряд новых деталей российского производства:
- новую мультимедийную систему,
- цифровое зеркало заднего вида,
- функцию ночного видения,
- дополнительные камеры кругового обзора,
- камеру контроля утомляемости водителя.
- эффективную тормозную систему.
Мотоциклы Aurus Merlon
Что касается мотоциклов для сопровождения президента, то важным преимуществом стала возможность их эксплуатации при температурах до -25 градусов. Также электрический транспорт способен разогнаться до 225 км/ч.
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