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Жизнь

Названы имена победителей конкурса стипендиатов депутата Госдумы Александра Терентьева

Подведены итоги ежегодного конкурса стипендиатов депутата Государственной Думы РФ, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева в 2024–2025 учебном году. В нем приняли участие школьники образовательных учреждений Алтайского края.

Победители проекта – Стипендия Александра Терентьева.
Победители проекта – Стипендия Александра Терентьева.
Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Больше всего заявок на конкурс поступило от барнаульских учеников. Также изъявили желание побороться за звание стипендиата депутата Госдумы школьники из Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и 14 районов края. Среди претендентов — 27 девочек и 16 мальчиков, обучающихся с пятого по 10-й классы.

По итогам ежегодного конкурса 20 самых спортивных отличников и отличных спортсменов удостоены ежемесячной стипендии депутата Госдумы в размере 3448 рублей. Все остальные конкурсанты получат разовую материальную помощь.

Напомним, проект — стипендия Александра Терентьева — реализуется в крае более 10 лет. За это время несколько сотен юных талантов из малообеспеченных семей изо всех городов и районов края получили материальную поддержку для разностороннего развития своих способностей.

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