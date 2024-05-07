Названы имена победителей конкурса стипендиатов депутата Госдумы Александра Терентьева

Больше всего заявок на конкурс поступило от барнаульских учеников. Также изъявили желание побороться за звание стипендиата депутата Госдумы школьники из Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и 14 районов края. Среди претендентов — 27 девочек и 16 мальчиков, обучающихся с пятого по 10-й классы.
По итогам ежегодного конкурса 20 самых спортивных отличников и отличных спортсменов удостоены ежемесячной стипендии депутата Госдумы в размере 3448 рублей. Все остальные конкурсанты получат разовую материальную помощь.
Напомним, проект — стипендия Александра Терентьева — реализуется в крае более 10 лет. За это время несколько сотен юных талантов из малообеспеченных семей изо всех городов и районов края получили материальную поддержку для разностороннего развития своих способностей.
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