Колоссальный объем воды стремительно движется к Кургану

Самая сложная ситуация сложится в ближайшие два-три дня, сообщает РБК.
Голова паводка уже подошла к городу Кургану вплотную, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Накануне Шумков предупреждал, что к Кургану движется «колоссальный» объем воды.
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Дамба защищает только левую часть Кургана.
Между тем 16 апреля по области ожидается ухудшение погодных условий, говорится в сообщении областного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что максимума за всю историю наблюдений достиг уровень воды в реке Урал. В Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг исторического максимума.
Также экзотическую версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов прокомментировал глава Минстроя.
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