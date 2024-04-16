Колоссальный объем воды стремительно движется к Кургану

В Кургане уровень воды в реке Тобол превысил 7 метров, уровень дамбы — 11.

Самая сложная ситуация сложится в ближайшие два-три дня, сообщает РБК.

Голова паводка уже подошла к городу Кургану вплотную, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Накануне Шумков предупреждал, что к Кургану движется «колоссальный» объем воды.

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Дамба защищает только левую часть Кургана.

Между тем 16 апреля по области ожидается ухудшение погодных условий, говорится в сообщении областного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что максимума за всю историю наблюдений достиг уровень воды в реке Урал. В Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг исторического максимума.

Также экзотическую версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов прокомментировал глава Минстроя.

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