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Происшествия

Колоссальный объем воды стремительно движется к Кургану

В Кургане уровень воды в реке Тобол превысил 7 метров, уровень дамбы — 11.

Паводок в Курганской области.
Паводок в Курганской области.
ГУ МЧС России по Курганской области

Самая сложная ситуация сложится в ближайшие два-три дня, сообщает РБК.

Голова паводка уже подошла к городу Кургану вплотную, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Накануне Шумков предупреждал, что к Кургану движется «колоссальный» объем воды.

Важно

Дамба защищает только левую часть Кургана.

Между тем 16 апреля по области ожидается ухудшение погодных условий, говорится в сообщении областного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что максимума за всю историю наблюдений достиг уровень воды в реке Урал. В Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг исторического максимума.

Также экзотическую версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов прокомментировал глава Минстроя.

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