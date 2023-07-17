19 июля
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Происшествия

Глава парламента Крыма Константинов назвал предположительную причину ЧП на Крымском мосту

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал ЧП на Крымском мосту и назвал предположительную причину, сообщают РИА Новости.

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив.
kremlin.ru

Константинов назвал ЧП на Крымском мосту новым преступлением террористического режима Киева.

"В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь", заявил он.

Глава парламента заверил, что последствия атаки на мост будут оперативно ликвидированы, добавляет ТАСС.

Кроме этого украинские СМИ сообщают о причастности СБУ и Военно-морских сил к ЧП на Крымском мосту, добавляет ТАСС. По информации издания, для атаки задействовали надводные дроны. Агентство ссылается на РБК-Украина и издание "Обозреватель".

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