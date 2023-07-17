В ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок (обновлено)

Ребенок пострадал в результате происшествия на Крымском мосту 17 июля.

По предварительным данным, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщают РИА Новости. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На данный момент пострадавшего готовят к перевозке санитарной авиацией в Краснодарский край, передает ТАСС.

Обновлено в 11:20.

Установлено, что пострадавшей оказалось девочка из Белгородской области. Ее родители погибли.

Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.

Telegram-канал "112" сообщает о том, что погибли два человека, еще один госпитализирован.