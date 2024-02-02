5 февраля
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Происшествия

Более трех лет проживали с мумией россиянка и ее дети

В Ленинградской области местная жительница и четверо ее детей прожили более трех лет с мумифицированным телом их мужа и отца.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Семья находится на учете. При проверке жилищных условий соцработники обнаружили тело главы семейства. Предполагается, что женщина убила своего мужа, пишет РЕН ТВ.

По данным источника, в 2020 году мужчина упал на пол в ходе ссоры и заявил, что ему лучше умереть.

Его положили на кровать, но он так и не очнулся. Женщина запретила старшей дочери говорить об этом под страхом "ссылки" в детдом, указывает "МК". Она продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом своего супруга.

Женщина долгое время наблюдалась у психиатра.

Ведется разбирательство.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли человеческую мумию в колодце.

Отмечается, что тело пролежало на дне канализационного коллектора несколько лет. При этом к ноге была привязана веревка.

Сначала дорожникам показалось, что они заметили пакет с человеческими останками. Это оказался труп мужчины. Его кожа была черной, а на теле не было ступней и кистей.

На данный момент личность не установлена.

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