27 января
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Происшествия

Поисковики обнаружили российскую чемпионку по пауэрлифтингу, пропавшую осенью 2022 года

В Геленджике разыскали спортсменку Карину Альшевскую, которая перестала выходить на связь с близкими осенью 2022 года.

Поиски человека.
Поиски человека.
vk.com/la_altay

Полтора года назад она уехала из Череповца в Краснодарский край и перестала отвечать на звонки, указывает «Кубань 24». С того времени родные ничего не знали о ее местонахождении. В Вологодской области у спортсменки остался совершеннолетний сын.

Пропавшую нашли живой в Геленджике, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

Ориентировка на нее вновь появилась в локальной группе поискового отряда 20 декабря прошлого года, а накануне волонтеры сообщили об успешном завершении поиска.

Факт

В 2009 году она стала победительницей чемпионата Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу.

Ранее нашли мумию телеведущей, которая пропала пять лет назад.

Происшествие случилось в Индии. На момент исчезновения девушке было 30 лет.

Среди подозреваемых в происшествии — ее сожитель. Вполне возможно, что он спрятал тело убитой девушки в пустынном месте. А через год там началось строительство автомагистрали.

Под подозрение попали еще и товарищи сожителя девушки, которые, по версии следствия, помогли спрятать тело убитой телеведущей.

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