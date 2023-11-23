Железобетонно: стало известно, что загадочный кулон из гробницы Тутанхамона внеземного происхождения

Международная группа ученых исследовала знаменитый кулон Тутанхамона из желтого стекла. Его находят на территории ливийской пустыни — Великого Песчаного моря.

Исследователи пришли к выводу — стекло образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли, указывает "МК".

Впервые стекло описали в 1933 году. Оно получило название ливийское стекло. Коллекционеры минералов ценят его за красоту, редкость и загадочность. Кулон, найденный в гробнице фараона Тутанхамона, содержит осколок такого стекла.

Оно отличается своим составом от любого другого естественного стекла на Земле.

Возраст

Возраст этого стекла составляет около 29 млн лет.

Открытый вопрос

Однако загадкой остается отсутствие метеоритных кратеров в ливийской пустыне.

Мумия

Ранее исследователь воссоздал из мумии настоящее лицо Тутанхамона. Останкам Тутанхамона более трех тысяч лет. Его гробницу вскрыли в 1922 году. По черепу исследователи решили воссоздать лицо Тутанхамона.

Ранее они собрали данные всех подробнейших измерений черепа фараона. Исследователи взяли трехмерное изображение головы "постороннего" мужчины и полностью переделали его на основе данных о фараоне.

При этом учли положение глазных яблок, высоту ушей, форму носа, толщину губ.

Из египетского фараона в результате получился молодой человек с нежным лицом.