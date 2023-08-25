Нашли мумию телеведущей, которая пропала пять лет назад

Полицейские обнаружили под проезжей частью автомагистрали скелет телеведущей. Она без вести пропала пять лет назад.

Происшествие случилось в Индии, указывает Газета.Ru. На момент исчезновения девушке было 30 лет.

Среди подозреваемых в происшествии — ее сожитель. Вполне возможно, что он спрятал тело убитой девушки в пустынном месте. А через год там началось строительство автомагистрали.

Под подозрение попали еще и товарищи сожителя девушки, которые, по версии следствия, помогли спрятать тело убитой телеведущей.

Ранее муж зарубил жену топором, а потом сжег, расчленил и закопал останки в лесу. Поисками женщины занимались полицейские, сотрудники регионального следкома, поисковики. Спустя несколько недель удалось выяснить — к исчезновению матери двоих детей причастен ее 33-летний муж.

Мужчина убил супругу на фоне ревности. Он ударил ее топором в ограде их дома и попытался скрыть следы преступления. Для этого он вывез тело в лес, сжег, расчленил останки и закопал в яме.

Мужчину заключили под стражу. В семье воспитывались двое детей — девочка-подросток и годовалый ребенок.