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Происшествия

Автомобиль пропавшего алтайского бизнесмена обнаружили затонувшим в реке

Автомобиль пропавшего 14 апреля Сергея Максимцова обнаружили в реке Барнаулка за Черницким кладбищем, сообщает "КП-Барнаул".

Вода. Поток воды.
Вода. Поток воды.
СС0

Известно, что бизнесмен уехал на машине в сторону леса.

В Лебяжинском сельсовете заметили, что уже слышали про несчастный случай, однако пока официальной информации не было.

На месте уже работали водолазы.

Местные жители говорят, что за Черницким кладбищем очень опасно, тяжело проехать даже внедорожникам. Недавно воду на кладбище с трудом откачали, чтобы люди могли пройти к могилам.

Сейчас на Барнаулке также находятся друзья Максимцова из туристического объединения «Ермак». Бизнесмен состоял в объединении джиперов.

По словам односельчан, у Сергея Николаевича четверо детей, внуки и пожилая мать.

Официальной информации о прекращении поисков пропавшего нет.

Ранее в поселке Черницком пропал 62-летний Максимцов Сергей Николаевич.

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