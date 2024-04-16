Российская авиакомпания разрешила перевозку животных на соседнем кресле. Сколько стоит билет

Сервис станет доступен на рейсах «Аэрофлота» и некоторых рейсах «дочки» — авиакомпании «Россия».
Тест
Почти три месяца тестировали новую услугу. За это время перевезли порядка 900 животных, указывает bfm.ru.
Оказалось, что услуга популярна у владельцев небольших питомцев и птиц.
Вес
В контейнере на кресле в салоне можно перевозить животное весом до 15 килограммов.
Тариф
Тариф — как для взрослого пассажира.
Но перевезти пассажир сможет только одно животное. Правда, в любом классе — бизнес, эконом, комфорт.
Испуг
Ранее выдра и крыса на борту самолета дико напугали пассажиров. Животных контрабандой пронесли в салон самолета в ручной клади.
Животные сбежали. Бортпроводники пытались поймать их. Одного из членов экипажа укусила крыса.
Пассажиры запаниковали.
Полиция обыскала самолет после посадки лайнера. И на борту также была обнаружена сумка, в которой находились 28 звездчатых черепах, змея, сурок, две выдры и два неизвестных грызуна.
Инцидент случился на борту самолета, выполняющего рейс из Бангкока на Тайвань.
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