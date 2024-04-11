«Почта России» будет продавать мясо в алтайских отделениях связи

Отмечается, что региональное управление федеральной почтовой службы заказало поставку замороженной мясной продукции для реализации в местных отделениях связи, сообщает «Банкфакс».

Сообщается, что информация об этом поступила на сайт электронной торговой площадки «РТС-тендер».

Цена контракта составила порядка 15 млн рублей. «Почта России» готова закупить мясо кур, мясные полуфабрикаты крупнокусковые, колбасы вареные мясные и т.д.

Ранее такого рода продукцию нельзя было заметить в алтайских отделениях «Почты России». Несмотря на то, что розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами здесь ведется уже не один год.

Ранее сообщалось, что цены на говядину на кости в Алтайском крае приближаются к 600 рублей за кило.

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