Белоруссия запретила ввоз в страну чая российского производства

Такое постановление издал замминистра здравоохранения республики, передает пресс-служба ведомства.
В чае нашли превышение содержания плесени.
Теперь продажа четырех видов пакетированного черного чая торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди» запрещена в Белоруссии.
О компании
«Орими» выпускает чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», «Гита», «Шах», «Принцесс Канди», а также кофе Jardin и «Жокей».
Ранее алтайские таможенники пресекли ввоз немаркированной Coca-Cola.
Таможенники пресекли грузовик с запрещенной продукцией в пункте пропуска «Веселоярск» совместно с Пограничным управлением ФСБ России по региону, сообщает Алтайская таможня.
Партия напитков Coca-Cola перемещалась из Киргизии без обязательной маркировки. Вес груза составил более 26 тонн.
Товар задержали и передали правоохранителям проведения последующей проверки и принятия процессуального решения.
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