Маркетплейсу Wildberries нанесен ущерб на 654,5 млн рублей

Причинен ущерб на 654,5 млн рублей. Есть версия, что в компьютеры проникло вредоносное программное обеспечение. Именно оно с января прошлого года вносило изменения в работу системы.

Юридический отдел маркетплейса обратился в полицию.

Вполне возможно, что по этой причине в приложении случались сбои. А посылки не отслеживались и у клиентов не получалось оформить заказ.

Ранее об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress. Мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах.

Для покупок лучше не использовать основную карту, советуют эксперты. Для приобретения товаров эксперты рекомендуют завести отдельную карту. И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.