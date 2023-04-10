Художник Никас Сафронов подал к Wildberries иск на 10 млрд рублей

Это самый большой иск в истории магазина онлайн-торговли.
Никогда ранее судебные иски на такую сумму не встречались в арбитражных делах, связанных с российским искусством. Художник в претензии — его рисунки использовали без согласия.
Дело в том, что неназванный частный предприниматель начал бойкий бизнес по продаже вещей под маркой «НИКАС». Сюда относились портреты с изображением художника, наборы для вышивания и даже упаковочные пакеты с ликом Никаса Сафронова.
Материалы в арбитраже зарегистрированы 7 апреля. В ближайшие дни станет известно — примет ли суд данное дело к рассмотрению, пишет «Российская газета».
Между тем Wildberries и Ozon заявили о прекращении работы нескольких направлений.
Wildberries решил убрать возможность оплатить товар наличными в пункте выдачи заказов или при доставке курьером. Теперь товары можно оплачивать только онлайн.
Ozon заявил о важном обновлении — покупателей исчезнет кнопка «Купить в один клик».
Такая функция была очень удобна для всех, кто добавлял в корзину много товаров, но затем хотел заказать один из них.
Вместо этого в приложении появилась кнопка «Перейти к оформлению», и, если на нее нажать, программа предложит оплатить сразу все товары, которые были у человека в корзине.
Ранее сообщалось, что Wildberries и Ozon вводят неприятное изменение для всех россиян. Прежде всего, это затронет интерфейс мобильных приложений.