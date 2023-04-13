Руководство Wildberries смягчило систему штрафов для пунктов выдачи заказов

Wildberries согласовал с инициативной группой партнеров новую систему контроля за соблюдением стандартов обслуживания в партнерских пунктах выдачи заказов.

Новая система предусматривает более мягкие штрафы. Теперь при первом нарушении предпринимателя предупредят или депремируют на небольшую сумму.

Штрафы по системе грейда последуют только в случае неоднократных нарушений. С каждым нарушением размер штрафа будет расти.

Новый механизм применят для самых распространенных нарушений, например отсутствие видеокамеры в помещении или невыдача пакета клиенту.

Изменили и правила уведомления компании о закрытии ПВЗ в случае форс-мажора. Владельцу будет достаточно отправить подтверждающие документы, и пункт не будут штрафовать за нарушение графика работы.

Ранее Wildberries и Ozon заявили о прекращении работы нескольких направлений.