Лифт с данными о погоде и умным зеркалом создали в России

Серпуховский лифтостроительный завод и Артемий Лебедев создали умный лифт, который расскажет о погоде и поможет сделать лифтолук, сообщили на официальном сайте предприятия .

Так, адаптивный свет в кабине умеет «подстраиваться» под корпоративные цвета организации, куда направляется сотрудник или посетитель. Тонированное стекло «умного зеркала» может подобрать фото и подсказать: «Красивое платье, изменяю подсветку для фото».

Это первая отечественная разработка лифтовой техники следующего поколения, управляемой искусственным интеллектом.

Лифты будут установлены в нескольких жилых комплексах российских городов уже в 2024 году.

Ранее архитектор назвал главного врага Барнаула и посетовал на устаревшие новостройки.

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