15 декабря
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Недвижимость

Цены выше, строим меньше. Жилье в новостройках Алтайского края дорожает быстрее инфляции

За месяц, с октября по ноябрь, средняя цена квадратного метра жилья в новостройке в Алтайском крае, рассчитанная по фактическим сделкам, возросла почти на 2,5 тыс. рублей. Вообще же цены на новое жилье в 2023 году росли, опережая инфляцию. При этом строить в регионе стали меньше - объем ввода многоквартирных жилых домов сильно отстает от прошлого года, следует из статистики портала наш.дом.рф.

Стройка в Барнауле, стройка, дома в Барнауле.
Стройка в Барнауле, стройка, дома в Барнауле.
Кристина Тарасова.

Быстрее инфляции

Громкое признание одного из застройщиков, что «отрасль осознанно подняла стоимость квадратного метра после того, как рынок подогрели пандемия и СВО», продолжает подтверждаться на практике.

По сведениям проектных деклараций, квадратный метр строящегося жилья в ноябре стал стоить в среднем 92 405 рублей, информирует наш.дом.рф. К декабрю 2022-го он подорожал на 24%.

А по данным, рассчитанным «Сбериндексом» по фактическим сделкам, средняя стоимость жилого «квадрата» на первичном рынке перевалила за 100 тыс. в сентябре. А в ноябре достигла 106 353 рубля. Рост к декабрю прошлого года: +16,6%.

Кошелек.
Кошелек.
открытые источники в интернете

Для сравнения: потребительская инфляция, согласно замерам алтайкрайстата, в ноябре составила 8% к декабрю прошлого года. Получается, цены на жилую недвижимость в новостройках Алтайского края растут быстрее цен товаров и услуг на потребительском рынке.

Но есть и хорошая новость: среднемесячная зарплата в регионе с начала года увеличилась на 18,3% (данные за 9 месяцев) - до 43,4 тыс. рублей. Данные приводит минэкономразвития края.

Спад ускоряется

Тем временем сокращение ввода в строй многоквартирных жилых домов в Алтайском крае по сравнению с 2022 годом, отмеченное еще в начале года, продолжается.

Жилищное строительство в Алтайском крае за 10 мес. 2023 года.
Жилищное строительство в Алтайском крае за 10 мес. 2023 года.
stroi-altai.ru
Жилищное строительство в Алтайском крае за 10 мес. 2023 года.
Жилищное строительство в Алтайском крае за 10 мес. 2023 года.
stroi-altai.ru

Однако отдельные месяцы в строительном секторе не показательные – ввод жилья в эксплуатацию может быть неравномерным в течение года. Но показатель по высотному жилью отрицательный на протяжении всего года.

И можно сделать осторожный вывод – спад в ускоряется. Так, за 10 месяцев ввод "человейников" оказался на 44% меньше 10 месяцев 2022 года.

В положительной зоне пока остается показатель по индивидуальным жилым домам. Но здесь наблюдается замедление. В октябре введено 488 тыс. кв. метров, что на 7% больше уровня прошлого года. Ранее превышение аналогичного периода достигало 21-22%.

В целом же, считая и «человейники», и индивидуальные дома, за 10 месяцев года в Алтайском крае введено 713 тыс. кв. метров. Это на 17% меньше того же периода прошлого года.

Новостройка. Барнаул.
Новостройка. Барнаул.
Altapress.ru

Проблема участков

Изменится ли ситуация в следующем году? Власти пытаются решить одну из проблем застройщиков – нехватку участков. При управлении Росреестра даже создан оперативный штаб, он определяет участки, которые можно вовлечь в жилищное строительство.

Результатом этой работы в краевом минстрое называют семь заявок, поданных на участки под многоквартирную застройку.

Со своей стороны ускоряет вовлечение земли (но уже федеральной) и госкорпорация ДОМ.РФ. В Бийске, где сегодня строится всего четыре многоквартирных дома площадью 15,5 тыс. кв. метров, "разыгрывается" участок в 8,2 гектара. Победитель получит право заключения договора комплексного развития территории.

Участок в Бийске предназначен для комплексного развития территории.
Участок в Бийске предназначен для комплексного развития территории.
Дом.рф

Градостроительный потенциал бийской площадки - не менее 56 тыс. кв. метров жилья, сообщили в правительстве Алтайского края. Аукцион состоится 25 января, начальная цена - 3,31 млн рублей.

Еще несколько крупных лотов федеральной земли, предназначенной для комплексного развития, но уже в Барнауле, пока имеют в ДОМ.РФ статус «в агентировании». То есть не имеют плановой даты и вида реализации. Один из участков расположен в районе Павловского тракта и имеет площадь 444 га.

О том, что происходит в жилищном строительстве и почему оно теряет темпы, altapress.ru подробно рассказывает здесь и здесь.

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