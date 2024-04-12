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Блюзмен из Австралии выступает в Барнауле

23 апреля в Государственной филармонии Алтайского края выступает известный австралийский исполнитель Вулф Майл (Wolf Mail).

Австралийский исполнитель Вулф Майл (Wolf Mail).
Австралийский исполнитель Вулф Майл (Wolf Mail).
Фото предоставлено Е. Кобашевым.

Гастрольную деятельность музыкант начал с 17 лет. И в юности сразу попал в руки известных музыкантов. Сначала его взял в свою группу известный рок музыкант Ted Nudgent (Тед Ньюджент), затем Randy Castello (Рэнди Кастилло) (O. Osborne (О. Осборн), Mötley crew (Мотли Крю)), и следом за ним Billy Idol (Билли Идол).

Австралийский исполнитель Вулф Майл (Wolf Mail).
Австралийский исполнитель Вулф Майл (Wolf Mail).
Фото предоставлено Е. Кобашевым.

Дает более 100 концертов в год. Музыкальная программа практически полностью состоит из авторских композиций.

Его стиль можно определить как смесь традиционного блюза и классического соула. В манере игры чувствуется влияние как блюзовых гитаристов Альберта Коллинза и Роя Бьюкенена, так и соул музыкантов Кертиса Мэйлфилд и Отис Реддинг.

Японский журнал Player magazine назвал Вулфа одним из трех артистов месяца. Двумя другими были Robert Cray и Brian Setzer.

Австралийский исполнитель Вулф Майл (Wolf Mail).
Австралийский исполнитель Вулф Майл (Wolf Mail).
Фото предоставлено Е. Кобашевым.

Записал 8 альбомов. Последний, The Wolf is at our Door, вышел в 2023.

За последние 20 лет объездил весь мир, провел много туров в US, Канаде, Японии, России и Европе.

Билеты купить можно по ссылке: https://www.filarmonia22.ru/afisha-i-bilety/vulf-meyl-gitara-avstraliya/.

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