Песков заявил, что Россия находится в тяжелом демографическом положении

Россия находится в тяжелом положении в области демографии. Власть принимает меры, чтобы стабилизировать ситуацию и увеличить рождаемость в стране.
По словам представителя Кремля, эти меры пока не показали желаемых результатов. Это остается одной из главных проблем, с которой сталкивается государство.
Тем не менее, решают демографический вопрос постоянно. Песков заверил, что улучшение демографического положение остается приоритетной задачей для власти.
Ранее Песков рассказал о своем страхе. Он боялся за сына Николая, который принял участие в СВО.