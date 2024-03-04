6 марта
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Политика

Ксения Собчак специально для НТВ прокомментировала свое второе гражданство

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском гражданстве.

Ксения Собчак в Республике Алтай
Ксения Собчак в Республике Алтай
Соцсети Ксении Собчак

Как отметила Собчак, "мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как «гражданка Израиля».

И напомнила — Конституция РФ разрешает иметь двойное гражданство, написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее Собчак заявила о намерении подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней, напоминает Газета.Ru.

А Вика Цыганова высказалась о Собчак после голой вечеринки. Певица посоветовала Ксении Собчак пройти по пути «очень богатой еврейской блудницы» Иды Рубинштейн.

По словам Цыгановой, последняя сначала пропагандировала свою бисексуальность и подрывала все устои общества, а на склоне лет приняла христианство, работала в госпиталях.

И задалась вопросом — "Последует ли ее примеру Ксения Собчак, мы не знаем".

Цыганова уверена, что Собчас сейчас "притопили". Также Цыганова не уверена, где "всплывет тушка Собчак".

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