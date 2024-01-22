Собчак провела гламурную вечеринку в компании участника президентских выборов и миллиардера. Подробности

Об этом сообщила "заклятая подруга" телеведущей блогер Божена Рынска, указывает tvcenter.ru. По словам блогера, муж Собчак компанию ей не составил.

Якобы Собчак пыталась скрыть поездку на известный горнолыжный курорт в Альпах, поэтому и не сообщила о ней в соцсетях, пишет eg.ru.

Служба безопасности там сработала на отлично — поэтому подробности вечеринки в сеть не утекли, пишет livenews24.ru.

Миллиардер Михаил Прохоров традиционно отмечает Рождество в Куршевеле. Такие вечеринки в СМИ называли гламурными. А сам курорт — заповедником русского гламура. А в 2020 году Собчак призналась в любви к Куршевелю, напоминает ura.news. Она написала в соцсети, что горнолыжный курорт покорил ее сердце еще в 1998 году, когда она приехала сюда впервые.

По ее мнению, "Курш — лучшее место на Земле".

О миллиардере

Михаил Прохоров — российский и израильский предприниматель, миллиардер и политик. Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3 место.

О подруге

В 2016 году Божена Рынска обвинила Ксению Собчак в плагиате. Из-за Куршевеля. Рынска считала, что Собчак воспользовалась мыслями из ее статьи недельной давности, чтобы сделать свою колонку для "Сноба".

Она критически прошлась по колонке Собчак, назвав ее перепевом:

В статье Рынски в журнале говорилось о том, что среди девушек прошла развивавшаяся в 2000-е годы "мода на олигархов".

"Нулевые были временем бешеных денег. Только сейчас мы начинаем понимать, как незаслуженно хорошо мы жили. Куршевель, приемы, полеты на джетах, яхты — казалось, деньги растворены в московском воздухе... В нулевые символ женского успеха был таков: выйти замуж за олигарха или хотя бы стать его телкой... У девушки, живущей с лузером без джета и лодки, шансов в свете было мало", — писала Рынски.

По ее мнению, все изменилось — "не модно выходить замуж ради джета и искать мужчину с самолетиком. Потому что наличие джета больше не маркирует ваш статус в тусовке".

Спустя неделю Ксения Собчак опубликовала на сайте российского издания статью под заголовком "Дело не в деньгах", в которой изложила те же тезисы.

"В тучные нулевые деньги в России были возведены в культ. Любая "уважающая себя девушка" должна была иметь олигарха, желательно в качестве мужа, или, если не получилось, любовника... Сегодня от этого "культурного кода" практически не осталось и следа, он канул в Лету. Теперь больше не модно встречаться с олигархом, который старше тебя лет на 15-20, — это стыдно и неприлично", — заявила Собчак в своей статье.

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