Что-то пошло не так: пропал с сайта правовых актов проект о предельном возрасте для контрактников

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В период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных будет установлен единый предельный возраст пребывания на службе, предполагал документ.
Причем его опубликовали 8 февраля, указывает Газета.Ru.
Предельный возраст
Предельный возраст в период мобилизации — для высших офицеров до 70 лет, для остальных — 65 лет.
Ранее депутаты одобрили повышение предельного возраста пребывания в запасе.
Документ предполагает введение случаев приостановления пребывания гражданина в резерве.
Предельный возраст пребывания в запасе прописан в законе «О воинской обязанности и воинской службе».
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