15 июля
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Политика

Депутаты одобрили повышение предельного возраста пребывания в запасе

Депутаты приняли во втором чтении законопроект, предполагающий повышение на пять лет предельного возраста граждан, имеющих воинские звания, сообщает РИА Новости.

Госдума.
Госдума.
altapress.ru

Предлагается установить новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Резерв

Также предлагается увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Документ предполагает введение случаев приостановления пребывания гражданина в резерве.

Предельный возраст пребывания в запасе прописан в законе «О воинской обязанности и воинской службе».

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