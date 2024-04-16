В Госдуме предложили вернуть продленку в школах из-за гаджетов

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил вернуть продленку во все школы.
Он отметил, что в школе дети смогут больше развиваться и формировать базу активности. При этом родители смогут налаживать карьеру и обеспечивать детей.
Чернышов заявил, что современные школьники посвящают смартфонам 4,5-5 часов в день. По его словам, это мешает развитию мышления и негативно сказывается на психологическом состоянии детей.
Кроме того, каждый год родители отдают все больше денег за внеучебную деятельность.
Ранее сообщалось, что в российскую школьную программу по физкультуре добавят гольф.
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