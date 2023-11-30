В Барнауле пройдет бесплатная консультация по подготовке к ЕГЭ по обществознанию

В среду, 6 декабря, в Алтайском филиале РАНХиГС пройдет бесплатная консультация по обществознанию, сообщает altairegion22.

Отмечается, что занятия проведет доцент кафедры психологии и социологии управления кандидат социологических наук Валентина Артюхина.

На занятии школьники смогут узнать о компетенциях, которые проверяют на ЕГЭ, а также о критериях оценивания, требованиях и некоторых фишках.

Консультация пройдет в Алтайском филиале РАНХиГС по адресу ул. Партизанская, 187, корпус А, аудитория А211.

Начало в 15:00 часов. Для участия нужно пройти онлайн-регистрацию.

Ранее сообщалось, что российские школьники массово отравились после обеда в столовой.