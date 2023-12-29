Жители Барнаула смогут посмотреть новогоднее представление в парке «Изумрудный»

Гости получат призы, игры и подарки от Деда Мороза.
Мероприятие начнется в 16:00. Вход свободный.
Ранее стало известно, какие новогодние мероприятия будут проходить в Изумрудном парке.
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Представление «Новогоднее чудо» пройдет в парке «Изумрудный» 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Гости получат призы, игры и подарки от Деда Мороза.
Мероприятие начнется в 16:00. Вход свободный.
Ранее стало известно, какие новогодние мероприятия будут проходить в Изумрудном парке.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
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