Росводоканал Барнаул подвел итоги платежной дисциплины и назвали лучших среди УК, ТСЖ и юридических лиц

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали ООО «ПКС» — 107% оплаты, ООО «ЖКИ» — 103 %, ООО «Простор» — 103%, ООО «Наш Барнаул» — 102% и ООО УК «Венета» — 99%. У всех этих компаний полностью отсутствует задолженность перед водоканалом.

Среди предприятий лучшими стали АО «Барнаульский молочный комбинат» — 104%, АО «СГК-Алтай» — 100,4%, ЦХиСО ГУ МВД России по Алтайскому краю — 100%.

Иногда у некоторых компаний в рейтинге указан процент оплаты, превышающий 100%. Это означает, что компания внесла платеж за прошлые периоды, которые не были оплачены. Мы благодарны тем, кто вовремя оплачивает наши услуги, ведь эти средства направляются в том числе на модернизацию оборудования и сетей, — заявил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.