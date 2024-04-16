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Экономика

Размер пенсий увеличат у ряда категорий российских граждан

В мае 2024 года повысят пенсии некоторым гражданам, сообщает Lenta.ru.

Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Altapress.ru

Так, пенсии вырастут у следующих категорий россиян:

  • члены летных экипажей,
  • работники угольной промышленности,
  • получившие в мае первую группу инвалидности,
  • граждане, которым исполнится 80 лет.

Индексация проводится четыре раза в год, одна из дат перерасчета приходится на 1 мая.

Размер увеличения выплаты зависит от стажа, зарплаты и страховых взносов каждого пенсионера.

Дополнительную выплату в 10 тыс. рублей также сделают ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Ранее стало известно, что дополнительную выплату смогут получать многодетные семьи Алтайского края.

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