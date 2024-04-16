Размер пенсий увеличат у ряда категорий российских граждан

Так, пенсии вырастут у следующих категорий россиян:
- члены летных экипажей,
- работники угольной промышленности,
- получившие в мае первую группу инвалидности,
- граждане, которым исполнится 80 лет.
Индексация проводится четыре раза в год, одна из дат перерасчета приходится на 1 мая.
Размер увеличения выплаты зависит от стажа, зарплаты и страховых взносов каждого пенсионера.
Дополнительную выплату в 10 тыс. рублей также сделают ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Ранее стало известно, что дополнительную выплату смогут получать многодетные семьи Алтайского края.
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