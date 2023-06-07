9 июня
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Экономика

Активность в барнаульских торговых центрах выросла почти в два раза

Жители Барнаула и гости города стали чаще посещать крупные торговые центры. Это подтвердил анализ активности абонентов в сети МегаФона в Барнауле, проведенный специалистами с помощью обезличенной статистики Big Data.

Активность в барнаульских торговых центрах выросла почти в два раза.
Активность в барнаульских торговых центрах выросла почти в два раза.
Фото: Shutterstock.com.

Этой весной мобильный трафик абонентов МегаФона в крупных торговых центрах краевой столицы увеличился почти в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так в «Арене» пользователи выходили в сеть в 3 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом. Наиболее интернет-активные абоненты также замечены в «Галактике» и «Европе».

В среднем ежедневно в популярных моллах посетители скачивают около 4 тысяч гигабайт трафика и проговаривают 1 400 часов. Пик пользовательской активности приходится на выходные и праздничные дни. Покупатели переписываются в мессенджерах, отправляют фото и видео в социальные сети, ищут необходимую информацию о товарах в интернете.

Посетителей привлекает многофункциональность торговых центров: посещение магазинов, походы в кафе, кинотеатры, игровые зоны – всё это доступно в одном месте. Для того чтобы предложить абонентам качественные цифровые услуги, МегаФон строит базовые станции внутри торговых центров и рядом с ними. Оборудование, которое находится внутри здания обеспечивает качественную голосовую связь и скорость интернета даже в труднодоступных помещениях. Уличные базовые станции дополнительно помогают улучшить покрытие как на прилегающей территории, так и внутри моллов.

Благодаря таким комплексным решениям в торговых залах, на подземных парковках, в закрытых складских и технических помещениях абоненты могут пользоваться передачей данных со скоростью 20-30 Мбит/с и совершать привычные действия: изучать характеристики товаров в электронных каталогах, загружать ролики с модными советами от стилистов, созваниваться с друзьями по видеосвязи.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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