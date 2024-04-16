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Автоновости

О "спорном" штрафе ГИБДД предупредили российских водителей

За остановку на островке уже начали штрафовать москвичей, сообщает РИА Новости.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Уведомления о штрафах за остановку на направляющем островке или островке безопасности начали приходить москвичам.

Наказание за это правонарушение было и раньше. Однако сейчас столичные видеокамеры могут его фиксировать. За стоянку на островке предусмотрен штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

Нарушением считается преднамеренная остановка, однако она бывает и вынужденной — например, из-за поломки машины или невозможности объехать препятствие.

Адвокаты не раз сталкивались с трудностями определения преднамеренности состава правонарушения. Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, может оказаться неоднозначной и спорной. Поэтому при наличии сомнений следует проконсультироваться со специалистом.

Ранее россиян начали штрафовать за использование летней резины зимой.

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