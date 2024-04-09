Автолюбителям рассказали, где лучше всего хранить зимнюю резину

Срок эксплуатации сезонной резины зависит от правильности хранения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист рассказал, что шины нужно правильно подготавливать к долгому простою.

Первое, что нужно сделать — хорошо помыть и просушить покрышки.

Также стоит подыскать правильное место для хранения. Колеса на дисках лучше хранить в подвешенном состоянии, без них — ставить вертикально или складывать друг на друга.

Для того чтобы сохранить эластичность резины, нельзя хранить ее на солнце. Температурный режим должен быта от плюс 10 до 25 гр. при влажности не более 60-80%.

Ранее сообщалось, что в Барнауле временно закроют для проезда Старый мост.

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