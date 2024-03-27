Центр Барнаула оборудуют умными светофорами

Администрация Барнаула объявила тендер на установку оборудования. Это сделано, чтобы создать интеллектуальную транспортную систему в городе.
В документе сказано, что умные светофоры будут располагаться на 12 участках. Это пересечения пр. Ленина с ул. Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя и на пл. Октября.
А на пересечении ул. Попова и Трактовой планируется установка комплекса метеомониторинга.
На оборудование выделяется 41,9 млн рублей. Их должны выполнить до 30 сентября 2024 года.
Ранее сообщается, что убедиться в безопасности противогололедной смеси намерены сибирские депутаты.
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