27 марта
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Автоновости

Центр Барнаула оборудуют умными светофорами

В город продолжают внедрять интеллектуальную транспортную систему. В конце 2024 года планируется ввести полную систему, сообщается на портале «Госзакупок».

Светофор.
Светофор.
СС0

Администрация Барнаула объявила тендер на установку оборудования. Это сделано, чтобы создать интеллектуальную транспортную систему в городе.

В документе сказано, что умные светофоры будут располагаться на 12 участках. Это пересечения пр. Ленина с ул. Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя и на пл. Октября.

А на пересечении ул. Попова и Трактовой планируется установка комплекса метеомониторинга.

На оборудование выделяется 41,9 млн рублей. Их должны выполнить до 30 сентября 2024 года.

Ранее сообщается, что убедиться в безопасности противогололедной смеси намерены сибирские депутаты.

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