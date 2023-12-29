Властям предложили снабжать россиянок бесплатными презервативами

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева призвала власти России снабжать женщин бесплатными средствами контрацепции для снижения числа абортов в стране. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Врач уверена, что подобные меры помогут эффективно бороться с абортами. По мнению Ерофеевой, большинство абортов происходит из-за нежелательной беременности.

«Аборты делают при нежелательных беременностях, поэтому государству нужно озаботиться тем, чтобы предоставлять уязвимым группам женщин бесплатную контрацепцию либо контрацепцию на льготной основе. Вот тогда будет меньше абортов», — пояснила она.

Гинеколог отметила, что это поможет предотвратить число нежелательных беременностей до их наступления. Ведь после зачатия женщину будет очень сложно отговорить от аборта.

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