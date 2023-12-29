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Жизнь

Властям предложили снабжать россиянок бесплатными презервативами

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева призвала власти России снабжать женщин бесплатными средствами контрацепции для снижения числа абортов в стране. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Презерватив. Пара.
Презерватив. Пара.
СС0

Врач уверена, что подобные меры помогут эффективно бороться с абортами. По мнению Ерофеевой, большинство абортов происходит из-за нежелательной беременности.

«Аборты делают при нежелательных беременностях, поэтому государству нужно озаботиться тем, чтобы предоставлять уязвимым группам женщин бесплатную контрацепцию либо контрацепцию на льготной основе. Вот тогда будет меньше абортов», — пояснила она.

Гинеколог отметила, что это поможет предотвратить число нежелательных беременностей до их наступления. Ведь после зачатия женщину будет очень сложно отговорить от аборта.

Ранее алтайские антимонопольщики обнаружили контекстную рекламу по прерыванию беременности в барнаульской клинике "Мать и Дитя".

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