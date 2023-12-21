Почему не удалось спасти ребенка в Волчихе, спустя год рассказал глава алтайского минздрава

Напоминаем, что трагедия произошла в январе 2023 года. Семилетнего мальчика доставили в Волчихинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Врачи пытались оказать ему помощь, но ребенок скончался меньше, чем за сутки.

Тогда местные жители винили во всем медиков ЦРБ и отмечали, что медицина здесь уже давно оставляла желать лучшего. После случившегося следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Спустя год после трагедии журналисты спросили главу минздрава Дмитрия Попова о результатах расследования.

В первую очередь глава министерства отметил, что Волчиха относится к Рубцовскому медико-географическому округу и имеет далеко не худший уровень медицины.

«Конечно, случай очень печальный. Это сложно и для врачей, и особенно для родителей. Увы, у ребенка было заболевание, при котором шансы спасти его были невысоки при всех возможностях современной медицины. Даже если бы он поступил в краевой центр. Таково было стечение обстоятельств», - сообщил он.

Дмитрий Попов заявил, что не может в чем-то винить работающих тогда врачей. «Я уверен, что они делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Эти врачи имели серьезный опыт», - отметил он.

Подробнее о трагедии рассказали родители погибшего мальчика. Тогда они описали обстоятельства гибели сына корреспонденту «Алтапресс». По их словам, медики проводили разные манипуляции буквально голыми руками.

«Перчаток рядом не было, поэтому она схватила пеленку, вот эту грубую, больничную, и накинула ее на два пальца. Увидев это, я начала рыдать. Врач приказала: выведите маму отсюда, она слишком эмоциональная. Мне пришлось выйти. Я все время плакала. Она ему пихала эту тряпку», — говорится в материале.

Мальчик умер в реанимации на руках у матери. «Они 40 минут пытались запустить сердце», - рассказывала она.