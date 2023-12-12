12 декабря
﻿
Жизнь

Администрация Зонального района прокомментировала ситуацию с ремонтом в детском саду

Администрация Зонального района дала ответ на официальный запрос altapress.ru по поводу ситуации со зданием пятой группы детского сада «Березка».

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Напоминаем, что к нам в редакцию обратился родитель, чей ребенок ходит в пятую группу детского сада «Березка» в селе Соколово. Группа «Соколенок» расположена в отдельном небольшом здании, которое, по словам читателя, нуждается в ремонте. Администрация выделила деньги и пообещала исправить все проблемы в начале учебного года. Однако, по словам родителя, в сентябре ничего не изменилось.

Согласно ответу администрации, здание пятой группы принадлежит Иткульскому спиртзаводу. «Дошкольное учреждение располагается в данном здании на основании договора аренды», - указано в ответе.

Обещанный ремонт все же был проведен. В администрации перечисляют: в спальне побелили потолок, заменили отошедшую от стены плитку в детском туалете (0,6 кв. м) и пищеблоке (0,4 кв. м) и поменяли наличники (1,5 м) на входе в групповую комнату. Также заменили два смесителя, покрасили батареи и моечные ванны пищеблока и обновили краску уличного игрового оборудования. Общая сумма затрат составила 20 тыс. рублей.

Дополнительно в раздевалке и комнате «Русская изба» заменили линолеум на 20 тыс. рублей. А для утепления входной двери приобрели теплую завесу на 7 тыс. рублей. Ее согласились установить сами родители.

Итого на ремонт здания пятой группы потребовалось 47 тыс. рублей.

При этом, по словам родителя, в администрации Зонального района ему заявили, что всего на ремонт здания пятой группы было выделено 72 тыс. рублей. На что в самом детском саду ответили, что оставшиеся после работ средства распределили на другие ремонтные работы между остальными зданиями детского сада «Березка» - основное здание в селе Соколово и филиал «Зайчонок» в селе Савиново.

Также дополнительные средства — в размере 94 тыс. рублей — администрация выделила на покупку детского строительного комплекса. Оно представляет собой комплекс со скалодромом и несколькими плетеными сетками. «Данное оборудование имеет сертификат и соответствует всем нормам безопасности», - отмечено в ответе на запрос.

Детский спортивный комплекс
Детский спортивный комплекс
Социальные сети главы Зонального района
Детский спортивный комплекс
Детский спортивный комплекс
Социальные сети главы Зонального района

Дополнительно в администрации объяснили вопрос по поводу питания в пятой группе. Ранее родители жаловались, что оно не разнообразное, а на полдник детям дают только один стаканчик сока.

«Заявителю даны разъяснения, что в МКОУ «Детский сад «Березка» утверждено единое меню, в том числе и для пятой группы, которое разработано в полном соответствии с требованиями действующего законодательства», - заявили в администрации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость