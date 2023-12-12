Плитка отваливается и дверь примерзает. Родители малышей обеспокоены состоянием детского сада в алтайском селе

К нам в редакцию обратился взволнованный читатель - в детском саде «Березка» Зонального района беда. По его словам, небольшое здание пятой группы нуждается в ремонте, которого в сентябре так и не дождались родители малышей. Между тем в самом детском саду уверяют, что проблемы уже были устранены, а замечания родителей не соответствуют действительности. Во всем постарался разобраться корреспондент altapress.ru.

Беспокойство родителей

Самая младшая группа, пятая, занимается в здании бывшего детского сада «Соколенок», которое теперь арендует детсад «Березка». Это одно из самых больших детских учреждений в селе Соколово Зонального района.

По словам нашего читателя, в главном здании детсада проблем никаких нет. Совсем недавно там сделали очередной ремонт. Однако этим же не может похвастаться здание бывшего «Соколенка». Читатель перечисляет: в столовой под ногами ходит плитка, давно ждут замены краны в детском туалете. Также требовалось поменять входную дверь, так как в морозы она замерзала и не могла открыться.

«Больше всего пугает то, что прямо над входом в детский туалет от стены отходит плитка. А ведь она может в любой момент упасть на головы детям, в том числе и моему ребенку», - отмечает читатель.

Родителей беспокоит и то, что на территории здания не был оборудован детский игровой комплекс, если не считать далеко не новой песочницы.

На вопрос о том, когда сделают ремонт пятой группе, в руководстве отвечали, что пока нет соответствующего финансирования. Тогда герой посовещался с родителями и в июне 2023 года обратился к главе Зонального района Наталье Менщиковой, лично. «Я очень удивился, когда мне сказали, что я первый, кто обращается с подобными жалобами», - отметил он.

«Я перечислил все имеющиеся проблемы, и мы пришли к соглашению, что ремонт зданию пятой группы требуется. На него выделили 72 тыс. рублей. Также мы договорились о новом оборудовании для детского уличного городка, на него выделили 94 тыс. рублей. Заверили, что осенью, как только дети пойдут в детский сад, будет и ремонт, и городок», - рассказывает родитель.

Дети. Ребенок. unsplash.com

Однако, согласно известной пословице, обещанного пришлось ждать и ждать. В сентябре проблемы не исчезли, а опасная плитка так и продолжала опасно висеть над головой.

Тем не менее в конце месяца во дворе пятой группы все же появился детский спортивный комплекс со скалодромом и плетеной сеткой.

«Честно говоря, за обещанные деньги мы рассчитывали на большее, чем одна единственная «лазалка», которая в интернете стоит гораздо дешевле», - отмечает родитель.

Детский спортивный комплекс Социальные сети главы Зонального района Детский спортивный комплекс Социальные сети главы Зонального района

«Делаем все возможное»

Заведующая детским садом «Березка» Наталья Татарникова не отрицает — да, проблемы были. Но вопреки словам родителя, их уже исправили. В детском туалете и столовой отходящую плитку укрепили, постелили новый линолеум и поменяли краны. Вскоре у замерзающей входной двери должны сделать тепловую завесу, которая позволит открывать дверь без проблем.

«Когда мы начали арендовать здание бывшего детского сада «Соколенок», оно уже было далеко не новым. Так что мы по мере своих возможностей стараемся обеспечивать безопасность и комфорт детям», - отмечает заведующая.

После обращения родителей, в детский сад с проверкой приходил Роспотребнадзор, дали предписания.

Сам детский сад «Березка» основан в 1965 году и также остро нуждался в капитальном ремонте. В прошлом году главное здание обшили сайдингом. Также заменили 400 кв. м. Асфальта из 800 кв. м. «Мы уже только этому одному рады», - отмечает Наталья Татарникова.

Дети. Ребенок. unsplash.com

Что касается детского спортивного комплекса, то заведующая считает, что он соответствует своей цене. «Сейчас стоимость качественного оборудования заметно выше, чем несколько лет назад. Одна только качалка на пружинке «Вертолетик» стоит от 70 тыс. рублей», - отмечает она.

«На полученные деньги мы решили купить уже проверенное оборудование, в безопасности и надежности которого мы были уверены. Такое же стоит у основного здания «Березки» и в других детских учреждениях», - говорит Наталья Татарникова.

Комплекс пришлось везти из Барнаула. Он выполнен полностью из дерева, которое считается наиболее безопасным для маленьких детей. По словам заведующей, более дешевое оборудование создано из железа, которое намного травмоопаснее.

«На такой «лазалке» могут играть сразу несколько детей, в отличие от качели или «Вертолетика», где помещается один ребенок. Из предоставленных выбирали наиболее оптимальный вариант», - говорит Татарникова.

Дети. Карандаши. Детский сад. СС0.

Первое, второе и компот

Отдельного вопроса заслужило питание в пятой группе. Родители считали, что питание не было разнообразным. По словам некоторых детей, на полдник им давали только стаканчик сока.

Наталья Татарникова объясняет, что проблемы с питанием и правда были, но они были связаны с бывшим руководителем пятой группы. Сейчас оно соответствует всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

Детей кормят четыре раза в день: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. В повседневный рацион включены основные группы продуктов: мясо, рыба, яйца, молоко, фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы и т.д.

«Меню для всех групп детского сада одно, и дети хорошо питаются, как в основном здании, так и в пятой группе», - отмечает заведующая.

Детский сад Freepic

Вынужденные выходные

Вскоре в конце ноября — начале декабря детский сад закрыли на карантин. Родители были очень удивлены, ведь считали, что оснований для него нет. «В былые дни в группу ходили и три ребенка из 18, а сейчас целых 12 детей посещали садик», - говорили они. На момент написания статьи карантин продлили до 11 декабря.

По словам Натальи Татарниковой, в пятой группе числится 22 ребенка, из которых постоянно ходит 18. На момент проверки группу посещали только 10 детей — то есть меньше половины. При условии, что карантин вводится в детских садах, когда число заболевших превышает 20% - это стало серьезным основанием для временного закрытия группы.

«С одной стороны - нам выговор от Роспотребнадзора, потому что по закону у нас нет оснований работать при такой посещаемости. А с другой — недовольные родители, хотя мы до последнего старались идти им навстречу», - говорит заведующая.

Простуда, грипп. СС0

В остальном же родители довольны детским садом «Березка». Они отмечают хорошую работу воспитателей и их отзывчивость. Само здание удобно расположено.

Корреспондент altapress.ru отправил официальный запрос в администрацию Зонального района по поводу сложившейся ситуации. На данный момент ответа редакция еще не получила.