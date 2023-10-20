Алтайская прокуратура не нашла нарушений в детском саду, где якобы нет отопления

Читательница altapress.ru пожаловалась , что в детском саду «Парус» в селе Фирсово нет отопления. Представители краевой и районной прокуратуры оперативно провели проверку.

В двух кофтах с простудой: в садике пригорода Барнаула до сих пор не дали отопление.

Ранее одна из матерей поделилась информацией, что в группах не работает отопление, когда как коридоры обогреваются. По ее словам, детям приходилось греться в одной комнате, а ее семья обращалась с жалобой к заведующей.

17 октября, в день выхода публикации, руководитель прокуратуры Первомайского района Равиль Юсубов выехал на место для предварительной проверки. Он рассказал, что температура в помещениях была в пределах нормы, а дети ходили в шортиках.

Позже altapress.ru вновь обратился к читательнице, которая подтвердила: отопление включили в тот же день.

Для итоговой проверки 19 октября в «Парус» выехал корреспондент altapress.ru, Равиль Юсубов, начальник отдела краевой прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Андрей Аксенов, замглавы администрации Первомайского района Петр Роккель. А также представитель специализированной организации с прибором, позволяющим измерить точную температуру воздуха в помещении.

В группах для самых маленьких на первом этаже она достигала +27,5 градусов. Помимо радиаторов здесь установлены теплые полы. На втором этаже даже в проветренном помещении температура не опустилась ниже +25,3 градусов.

Заведующая детским садом Раиса Колбина отметила, что жалоб от родителей не было. Да и, по ее словам, жаловаться не на что: котельная в детском саду заработала за неделю до запуска отопительного сезона, перебоев не было.

Согласно журналу, который изучил начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Новоалтайске Александр Райзер, 16 и 17 октября температура воздуха в «Парусе» была в пределах нормы. Это подтвердили и матери детей, которые посещают группу «Смешарики», и сотрудники, находившиеся на месте.

Петр Роккель также сообщил, что в администрацию Первомайского района с жалобами никто не обращался.

Отметим, что сейчас «Парус» отапливает собственная газовая котельная.