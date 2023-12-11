Жители барнаульского поселка боятся, что рядом с их домами в любой момент может прогреметь взрыв

В барнаульском поселке Казенная Заимка предприниматели держат в страхе чуть ли не всю улицу Дуброва. Местные жители давно заметили, как в гараж по соседству с остановкой то привозят, то увозят какие-то баллоны. Выяснилось, что в них находятся углекислота и аргон, а в гараже – склад для продажи через интернет. Люди опасаются, что вещества хранятся неправильно, и в любой момент баллоны могут взорваться. А еще переживают за легальность торговли. Правоохранители, тем временем, на стороне бизнесменов, а местных успокаивают стандартными ответами.

Страх за детей

Жители Казенной Заимки, в частности ул. Дуброва, еще больше полугода назад стали замечать, как два их соседа разгружают в гараж одного из них какие-то баллоны, перекрашивают их, а затем увозят. Насторожившись, бдительные посельчане стали выяснять, что происходит, и без труда нашли на сайте бесплатных объявлений одно, где указано, что именно из этого гаража торгуют углекислотой, кислородом и аргоном.

Несмотря на то, что вещества кажутся не опасными, в их хранении есть нюансы. Как отмечает всероссийская компания-производитель оборудования для работы с техническими газами «СтандартГаз», баллоны с той же углекислотой должны быть герметичны, пройти гидравлическое испытание, вентили должны быть целы, а колпаки и заглушки – плотно закручены. И проверять это необходимо регулярно.

Их можно хранить даже на открытом воздухе, но без прямого попадания солнечных лучей и влаги. Размещены они должны быть на расстоянии одного метра от источника отопления. И, конечно, поскольку газ находится под давлением, его объем нужно строго контролировать, иначе баллон может взорваться.

Сжиженный газ. Баллоны. Pixabay.com

Насчет аргона мнения экспертов расходятся. Поскольку аргон – инертный газ, он не взрывоопасен и особых условий хранения не требует. Тем не менее, его утечка при концентрации кислорода ниже нормы может привести к смерти от удушья. И, как и в случае с любым веществом, при критическом превышении давления внутри баллона взрыв все-таки может произойти. К нему же может привести перегрев.

Более того, цвет баллонов помогает легко различать вещества и знать, чем они могут быть опасны, а следовательно, как их хранить. Перекрашивать их нельзя.

Предприниматели в своем объявлении утверждают, что каждый баллон имеет серийный номер, паспорт и сертификат качества. Но местных это совсем не успокоило. Жители Казенной Заимки совсем не уверены в соблюдении всех правил безопасности, боятся, что дышат отравляющими газами и что в любой момент может произойти взрыв.

Беседы и предупреждения не помогли, поэтому в мае 2023 года они обратились в полицию. Основных претензий было две: первая – боязнь за свою жизнь и жизни детей, а вторая – незаконный бизнес.

Баллоны. freepik.com

«Нужны для работы»

В первый раз ответ полиции на обращение жителей пришел нечитаемый, на следующее заявление – стандартная отписка. Позднее правоохранители все же наведались на место предполагаемого нарушения, но только один раз, по крайней мере, по словам посельчан. Дошло до этого лишь в июле, и никаких нарушений не нашли. В письме-отчете полиция уточнила: владелец гаража объяснил, что занимается сваркой и действительно хранит баллоны с углекислым газом, но они ему нужны для работы.

А еще баллоны периодически якобы теряют свой товарный вид, из-за чего нужно делать косметический ремонт – то есть перекрашивать. При этом все они сертифицированы и заправляются на специализированных заправочных станциях. При осмотре полиция лично подтвердила, что на каждом баллоне есть заводской номер и паспорт, и срок годности не истек.

А вот объявление о продаже, которое находится в свободном доступе в интернете, правоохранители брать во внимание не стали, судя по ответу на заявление. Ценник там, кстати, указан немаленький – 2,5 тыс. рублей за небольшой объем вещества.

«И никто не провел контрольную закупку, не опечатал помещение, не изъял эти баллоны. Даже не пересчитал. Подозреваю, что кто-то влиятельный этим предпринимателям помогает. Когда приходила полиция, появился человек на автомобиле, после чего правоохранители исчезли», — замечает один из местных жителей.

Баллоны. freepik.com

Противоречивый ответ

После посельчане обращались и в прокуратуру, и в следственный комитет, и в УФСБ по Алтайскому краю, в том числе с жалобами на бездействие полиции. Однако и они остались без удовлетворения.

Заявления перенаправили в МЧС, где должны были проверить гараж с баллонами на безопасность хранения. Однако из этого ведомства пришел противоречивый ответ: проверять специалисты могут только общедоступные места, а по указанному в заявлении адресу по документам расположены личные жилой дом и земельный участок.

И это логично, ведь гараж действительно находится в частном секторе, на землях для индивидуального жилого строительства. По закону на них нельзя заниматься коммерческой деятельностью. А поскольку в полиции не признали, что она все-таки там ведется, получился замкнутый, выгодный для предпринимателей круг.

Пока проверить условия хранения баллонов невозможно, никто не может гарантировать посельчанам безопасность. Вдобавок по соседству стоит конечная остановка общественного транспорта №38 и школьных автобусов.

«Случись пожар или еще что – все взорвется вместе с остановкой. Боюсь, будут десятки жертв, если не сотни. Не погибнут, так получат травмы. Неужели нам нужно ждать трагедии, как в Махачкале, чтобы добиться хоть каких-то мер?», — говорит один из неравнодушных жителей.

Баллоны с газом. Фото: freepik.

Еще одно помещение

В сентябре в администрации Ленинского района подтвердили: сведений о коммерческой деятельности по адресу гаража нет. И долгое время, а точнее с 2019 года, владелец баллонов вообще не был зарегистрирован в УФНС.

Это тоже возмутило посельчан: предпринимательство без регистрации по закону должно наказываться либо штрафом до 500 тыс. рублей, либо обязательными или принудительными работами, либо арестом или даже лишением свободы.

После многочисленных жалоб гражданин все-таки оформил статус самозанятого. После этого, утверждает инициатор обращений в полицию, участковый порекомендовал жителям больше не писать заявления, якобы теперь все по закону.

Однако посельчане все еще боятся за свою безопасность, ведь помещения и баллоны толком так никто и не проверил. Неуплаченные до этого налоги, по мнению местных, так и остались в карманах бизнесмена. А торговля и не самый безобидный склад все еще остаются на землях ИЖС, рядом с людьми.

Между тем заработок, исходя из объявления в интернете и указанной в нем цены, а также по словам местных, был такой, что позволил предпринимателю со своим партнером по бизнесу отстроить еще одно помещение площадью не менее 100 кв. м. Правда, для чего оно будет использоваться – пока неизвестно.

Посельчане надеются, что правоохранители все же проверят гараж и баллоны, дадут правовую оценку и успокоят их, если все окажется в порядке. А также разберутся с вопросом коммерческой деятельности в частном секторе.