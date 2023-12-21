21 декабря
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде, следовавшем из лагеря отдыха

Следственный комитет по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Накануне в поезде Тюмень-Адлер ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой помощи зафиксирована смерть ребенка.

Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении Следкома.

21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в Балашов Саратовской области. Откуда после осмотра медиками 38 детей госпитализировали.

Все заболевшие дети родом из ЛНР, некоторые — из Краснодона и Краснодонского района. Ребята отдыхали в лагере для детей участников СВО. Всего в группе — 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих.

Для родителей создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02.

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