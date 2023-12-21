ЧП в поезде: от неизвестной инфекции умерла девочка по пути из детского лагеря. Телефон горячей линии

Накануне группу из 125 детей сняли с поезда в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу.

Дети возвращались из поездки в Сибирь на поезде Тюмень — Адлер. Там они находились в детском лагере «Олимпийская ребячка» под Тюменью, указывает "Фонтанка".

Впоследствии выяснилось, что когда состав проезжал Пензенскую область, одной школьнице стало совсем плохо. 12-летняя Вероника Ю. потеряла сознание и скончалась, сообщает Telegram-канал 112.

Группу сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались оказать помощь, но безуспешно. В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, у 30 ребят наблюдались признаки простуды. В Саратовском Балашове группу встретили несколько бригад скорой помощи. Заболевших сняли с поезда.

Была развернута мобильная лаборатория Роспотребнадзора. дети доставлены в специализированный инфекционный стационар в Саратовской области. Все заболевшие дети родом из ЛНР, некоторые — из Краснодона и Краснодонского района. Ребята отдыхали в лагере для детей участников СВО.

Всего в группе — 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих, указывает 72.ru.

Ситуация на особом контроле Роспотребнадзора.

Официальная информация о смерти девочки пока не поступала.

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