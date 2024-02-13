В Сибири школьница, которая изрезала одноклассницу в лесу, вернулась на учебу

Девочка из Новосибирска, пытавшаяся убить свою подругу, ждет очереди в психиатрическую клинику. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

1 октября 2023 года школьница позвала погулять одноклассницу и изрезала ей лицо в лесу под Новосибирском.

Пострадавшая рассказала, что девочки встретились около супермаркета и пошли в лес. То, что у злоумышленницы был нож, школьница сначала не знала – она прятала его в перчатках.

Когда подвернулся моменты, семиклассница набросилась на девочку и начала бить канцелярским ножом.

Причина такого жесткого поступка — красота девочки. Также она призналась, что еще в 12 лет меня хотела совершить нападение. Однако, чтобы ее родителей не посадили, ждала еще два года.

Школьница решила сказать, что умирает, а сама позвонила в 112.

На данный момент ей предстоит тяжелая реабилитация: порезы на лице сильно глубокие, а один глаз не закрывается. Сейчас она находится на домашнем обучении.

Нападавшая школьница, которая сидит под домашним арестом, тоже вернулась на учебу. Занятия проходят заочно.

Однако продлиться такое не долго. Документы девочки направили в московскую психиатрическую клинику. Пока что дата госпитализации не назначена.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области школьница изрезала подругу канцелярским ножом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале