8 октября
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Жизнь

Девочка, которую изрезали канцелярским ножом, рассказала о нападении

Пострадавшая выжила благодаря хитрости: знала, когда "подруга" нападет, и в каком случае сжалится, сообщает Mash Siberia.

Нож канцелярский.
Нож канцелярский.
СС0

О том, что нападавшая прячет в перчатке лезвие, девочка узнала на обратном пути. На предложение спутницы пойти впереди она отказалась, думая, что та атакует ее сзади.

Изрезав своей жертве лицо, шею и руки, преступница напоследок хотела лишить ее языка, "чтобы помучалась". Но девочка схитрила и сказала, что уже точно не выживет.

Мотивом для преступления, по словам обвиняемой, послужило то, что ее знакомая красивая.

Ранее родители девочки, изрезавшей подругу канцелярским ножом, оправдывали дочь. На суде ее девочки заявил, что она никого не хотела убивать. Он утверждал, что его дочь спасала подругу, которая этим ножом якобы собиралась порезать себя.

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