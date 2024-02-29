В Сибири экс-директор школы через учителя забрала в свой карман 175 тыс. рублей

В Новосибирской области бывший директор школы выписывала учителю премии, а потом забирала деньги себе.

Таким образом директору удалось поиметь 175 тыс. рублей, сообщает Mash Siberia.

Прокуратура сообщает, что руководитель болотнинской школы подписывала приказы о стимулирующей выплате для педагога, педсовет в курс введен не был.

Только деньги у учителя хранились недолго, директор просила переводить их на карту ее дочери.

В отношение женщины завели уголовное дело о присвоении.

Ранее сообщалось, что из-за высокозаразного заболевания питерскую школу перевели на дистанционное обучение.

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